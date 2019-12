Ruba camion, ma viene scoperto: ladro riempito di botte Un uomo dell'est aveva rubato il camion a un fruttivendolo, che però lo ha raggiunto e picchiato

Ha tentato il furto, ha fallito e ha preso pure un sacco di botte. E' accaduto tra Santa Maria a Vico e Maddaloni: due stranieri, originari dell'est Europa, hanno rubato un camion a Maddaloni e sono scappati in direzione Santa Maria a Vico. Il mezzo, un camion per il trasporto merci di proprietà di un fruttivendolo della zona, è stato rubato e poi portato a Santa Maria a Vico. I proprietari però si sono messi sulle tracce dei ladri, li hanno inseguiti e raggiunti quando il mezzo si è dovuto fermare al semaforo, a Santa Maria a Vico. A quel punto uno dei ladri è riuscito a scappare, l'altro no ed è stato riempito di botte. Sono stati i passanti a salvare il ladro dal linciaggio, intervenendo per sottrarlo a un pestaggio che poteva portargli gravi conseguenze. Subito dopo sono andati in caserma per sporgere denuncia.