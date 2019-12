Fanno ubriacare e violentano ragazza disabile: arrestati La denuncia era partita dalla madre della vittima

Avrebbero fatto bere una ragazza disabile, tanto da farla ubriacare, a quel punto l'avrebbero stuprata. Per questo motivo sono state arrestate due persone di Raviscanina e di Sant'Angelo d'Alife: le hanno arrestate i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese.

Nei confronti dei due è stata eseguita un'ordinanza di esecuzione della pena dopo una condanna a 7 anni di reclusione per violenza sessuale.

I due avrebbero avvicinato la ragazza mentre andava in chiesa e poi l'avrebbero costretta a bere, e una volta ubriaca avrebbero abusato di lei. La denuncia era partita dalla madre della vittima, che aveva notato dei lividi sul corpo della figlia e l'aveva portata in ospedale, dove i medici che l'avevano curata avevano anche accertato la violenza subita. Di qui erano partite le indagini.