Vuol lanciarsi sotto treno: agente Polfer la placca e la salva Una donna ha tentato il suicidio in stazione. Agenti Polfer l'hanno salvata in extremis

Solo la prontezza degli agenti della Polizia Ferroviaria hanno fatto in modo che la vigilia di Natale non si trasformasse in un dramma. Una donna alla stazione di Maddaloni Inferiore ha tentato di lanciarsi sotto un convoglio in transito. Erano le 10 del mattino, la donna ha manifestato l'intenzione di lanciarsi ma gli agenti della polizia ferroviaria hanno capito le sue intenzioni e l'hanno bloccata praticamente lanciandosi su di lei prima che potesse saltare sui binari. Una volta bloccata la donna e messa in condizione di sicurezza sono stati chiamati i sanitari dell'ambulanza che l'hanno presa in cura e portata via. Un dramma sfiorato ed evitato solo grazie alla prontezza degli agenti della polizia ferroviaria.