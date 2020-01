La madre è ricoverata, lui ruba i portafogli in ospedale L'ha portata al pronto soccorso e mentre la visitavano ha rubato il portafogli a inserviente

Più che alle sorte della madre, malata e sottoposta alle cure del pronto soccorso, pensava a rubare. E' accaduto a Castelvolturno: un uomo ha accompagnato la madre al pronto soccorso della clinica Pineta Grande per via di un malore, e mentre i medici stavano visitando ed effettuando esami sulla donna, il figlio ha approfittato di un attimo di distrazione di una inserviente che stava facendo le pulizie per rubarle il portafogli. L'inserviente però si è accorta di quel che stava accadendo ed ha avvertito immediatamente la vigilanza: dalle telecamere è emerso chiaramente ciò che era accaduto. L'uomo è stato arrestato.