Ruba borsa a una donna: inseguito fino al Molise e arrestato Ha approfittato della distrazione della donna, impegnata a parcheggiare, e le ha preso la borsa

Una donna parcheggia l'auto, un ladro le ruba la borsa dal sedile del passeggero. E' accaduto a Sesto Campano, in provincia di Isernia, dove i carabinieri di Piedimonte Matese hanno bloccato un ladro di 34 anni, residente a Piedimonte, che stavano inseguendo sin dal paese casertano. L'uomo ha approfittato della distrazione della donna, impegnata in una manovra di parcheggio, per rubarle la borsa dal sedile del passeggero per poi fuggire a bordo della propria macchina. I carabinieri però lo avevano notato e ne è nato un inseguimento che si è protratto fino alla periferia del paese di Sesto Campano, in provincia di Isernia: qui l'uomo è stato bloccato ed arrestato. All’interno del veicolo, a seguito di perquisizione, è stata rinvenuta la borsa precedentemente asportata. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.