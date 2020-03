Caserta: i contagi salgono a 51 11 le persone contagiate a Santa Maria Capua Vetere

Bilancio ancora duro a Caserta, dove anche ieri sono emerse nuove positività. In particolare sul litorale domizio, dove è risultato positivo un uomo tornato dal sud, che però si era messo in autoquarantena. Positività anche tra i familiari di persone già risultati positivi a Villa Literno e poi altri 3 contagi a Santa Maria Capua Vetere, comunicati dal primo cittadino Mirra. Santa Maria Capua Vetere è quella che presenta la situazione più problematica, essendo la città arrivata già a quota 11 contagi. Al momento il numero di contagiati è di 51 in Terra di Lavoro.