Sta male ma rifiuta tampone: chiamati i carabinieri Un giovane non voleva sottoporsi al test covid. Ai sanitari non è restata altra scelta

Sospetto al Covid, con sintomi del tutto compatibili con quelli provocati dal coronavirus, ma ha rifiutato di fare il test. E' accaduto a Sessa Aurunca, dove un giovane di origine bulgara, in visibile stato di sofferenza, si è rifiutato di salire in ambulanza per effettuare il tampone che avrebbe rivelato se effettivamente i suoi malesseri erano dovuti al covid o a una banale influenza. Agli operatori del 118 non è restata altra scelta che contattare le forze dell'ordine che sono arrivate sul posto ed hanno convinto il giovane ad andare nel vicino ospedale San Rocco e sottoporsi al tampone per verificare la presenza del virus. I risultati arriveranno nelle prossime ore.