Rapina uno studio dentistico: arrestato Un malvivente ha scaraventato in terra l'anziana segretaria, rubandole la borsa. Beccato subito

Durante un servizio per il controllo del territorio, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Maddaloni hanno arrestato in flagranza del reato di rapina C.A. 36enne, del luogo.

L’uomo, con volto travisato dal cappuccio della tuta, dopo aver bussato alla porta d’ingresso di uno studio medico in via Nino Bixio, ha scaraventato a terra la 74enne segretaria ed è entrato, rubandole la borsa contenente 100 euro in contanti e altri oggetti.

Dopo aver messo a segno il colpo è scappato. L'anziana ha immediatamente chiamato i carabinieri che si sono messi alla ricerca del balordo, beccandolo subito dopo.

L’uomo ha aggredito verbalmente e fisicamente l’equipaggio dei carabinieri, danneggiando anche un’autovettura Fiat Punto parcheggiata sulla pubblica via.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere