Disastro in mare: "C'è puzza di escrementi" Litorale Domitio e lo scempio del canale Agnena: prelevati campioni dei liquami finiti in mare

Hanno fatto scalpore le immagini di fiumi e mari che al termine del lockdown, e dopo aver ripreso colori e trasparenze inusuali, sono tornai neri e inquinati. Dopo il Sarno è stata la volta del litorale Domitio, alla foce del canale Agnena: completamente marrone che riversandosi in mare ha dato lo stesso colore, creando un impatto visivo che ha indignato non poco su web e social. Non solo l'impatto visivo però, secondo quanto raccontato da chi è andato sul posto, come gli attivisti della pagina Facebook “La terra dei Fuochi”, quelle acque scure avevano anche un odore decisamente poco piacevole. Feci, secondo loro, liquami probabilmente di origine animale, vista la presenza in zona di diverse aziende bufaline. Ieri infanto sul posto sono arrivati anche Arpac, Guardia Costierea di Mondragone e Capitaneria di Porto per prelevare campioni d'acqua e analizzarli per comprendere l'origine dello scempio.