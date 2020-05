Attentato simulato? Giornalista indagato dalla Dda De Michele era sotto scorta. Ma l'ultimo attentato, spari contro casa sua, pare sia stato simulato

La Dda ha aperto un'indagine contro il giornalista casertano Mario De Michele, direttore di Campanianotizie per simulazione di reato. Il giornalista era sotto scorta per aver ricevuto diverse intimidazioni: spari contro la sua auto a Gricignano d'Aversa e lo scorso 5 maggio colpi di pistola contro la sua villetta. Ma quest'ultimo episodio quei colpi non sarebbero partiti dall'arma di un attentatore, e la ricostruzione dell'attentato non sarebbe vera, l'attentato non sarebbe vero ma c'è il forte sospetto che sia stato simulato.

Intanto De Michele aveva annunciato l'addio alla conduzione di Campanianotizie.



L'ordine della Campania, col presidente Ottavio Lucarelli, ha annunciato: "Il giornalista professionista Mario De Michele, attualmente sotto scorta e indagato dalla Dda per simulazione di reato come si apprende da organi di informazione, è stato deferito al Consiglio di Disciplina dell'Ordine della Campania affinché sia aperto un procedimento disciplinare."