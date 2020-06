20.000 i litri di alcol sequestrato sull'asse Brescia-Caserta Verrà consegnato dalla Guardia di Finanza agli ospedali

Oltre 20.000 i litri di alcol etilico sono stati donati al termine di un ingente sequestro dalla Guardia di Finanza di Brescia e Caserta coordinati, rispettivamente, dalle Procure della Repubblica di Brescia e Napoli Nord, alla Protezione Civile di Brescia.

Il materiale verrà destinato a strutture sanitarie lombarde, in forte difficoltà. Gli ospedali trasformeranno il prodotto alcolico in disinfettanti per sanificare gli ambienti.

L’alcol puro al 95%, una volta diluito, diventerà disinfettante o igienizzante per circa 25 mila litri. Iniziativa supportata dalla Prefettura di Brescia e dell’Agenzia delle Dogane. L’alcol verrà consegnato agli ospedali civili di Brescia, Esine, Poliambulanza di Brescia, Maggiore di Lodi, Codogno, «Sacco» di Milano, Mantova, San Matteo di Pavia e Asst Valtellina Alto Lario.