Tragedia sulle strade: giovane muore mentre va al lavoro Un ingegnere 26enne si è schiantato contro un albero

Tragedia in provincia di Caserta: un giovane di 26 anni, ingegnere, residente in città, è morto in un incidente stradale mentre stava andando al lavoro. Il professionista stava percorrendo la variante 7 bis nel territorio di Marigliano quando, per cause ancora da accertare, la sua auto è uscita di strada, finendo contro un albero, violentemente. Per il malcapitato purtroppo non c'è stato nulla da fare: i soccorritori arrivati sul posto hanno provato a rianimarlo per diversi minuti, purtroppo invano, e dopo oltre mezz'ora si sono dovuti arrendere e constatare la morte del 26enne.

Indagano i carabinieri sulla dinamica del sinistro, nel quale non sembra che ci siano altre vetture coinvolte.