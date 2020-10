Positivo un tesserato: la squadra non parte per la Sardegna Gladiator resta a casa: avrebbe dovuto giocare contro il Carbonia

Stop al Gladiator per covid: la squadra ha registrato un caso di positività tra i tesserati ed ha evitato di partire per la Sardegna dove avrebbe dovuto giocare un match di campionato di serie D, girone H, contro il Carbonia.

Proprio la squadra casertana ha ufficializzato la positività e la mancata partenza per l'isola: ““L’ASD Gladiator 1924, comunica che l’incontro di calcio Carbonia – Gladiator, valevole per la 3° giornata del girone G di serie D in programma il giorno 11/10/2020, è stata rinviata a mercoledì 21 ottobre, a causa della positività al Covid-19 di un tesserato nerazzurro.”.

Da valutare la presenza di altri positivi in squadra.