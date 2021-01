Carabiniere muore travolto dalla fresa di un trattore Tragedia nei campi a Mondragone

E' un carabiniere la vittima dell'incidente nei campi avvenuto a Mondragone in provincia di Caserta. L'uomo, libero dal servizio si stava dedicando come di consueto ad alcuni lavori in un suo fondo. Per cause in corso di accertamento è rimasto incastrato mortalmente nella fresa del suo trattore. A nulla è valso il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Ogni soccorso purtroppo si è rivelato inutile per il 55enne. Gli inquirenti stanno facendo piena luce sulla tragedia.