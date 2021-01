Donna rinvenuta cadavere sotto un cavalcavia Era scomparsa dalla sua abitazione a Carinola

Aveva fatto perdere le tracce per alcune ore, allontanandosi dalla sua abitazione, poi purtroppo il tragico ritrovamento. E' quanto accaduto a Carinola, in provincia di Caserta dove un'anziana donna del luogo è stata rinvenuta cadavere in fondo ad un cavalcavia all'altezza del Nocelleto. A scoprire il corpo senza vita della donna sono stati alcuni passanti. Sul posto carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco del distaccamento di Teano, ma ogni intervento di soccorso si è rivelato inutile. Rinvenuto un biglietto nel quale la donna ha motivato il suo gesto.