Incendio in casa: muore giovane ghanese, ferita figlioletta Forse un cortocircuito in una casa fatiscente: la moglie ha tentato invano di salvare il marito

Un giovane cittadino ghanese e' morto, nella tarda serata di ieri, in seguito ad un incendio che ha interessato un appartamento al primo piano di uno stabile di via Machiavelli, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Ferita la moglie, che ha cercato invano di salvare l'uomo. Le fiamme hanno completamente distrutto l'abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Protezione civile e le forze dell'ordine, che hanno effettuato una serie di rilievi per cercare di individuare le cause dell'incendio. La vittima aveva 38 anni anni, mentre nell'incendio, oltre alla moglie, e' rimasta ferita anche la figlia. In pochi minuti le fiamme hanno distrutto l'intero appartamento. Illesi gli altri condomini dello stabile. L'uomo non e' riuscito a mettersi in salvo ed e' morto carbonizzato. Da una prima analisi dei Vigili del fuoco, l'incendio sarebbe divampato per cause accidentali, probabilmente un corto circuito nella casa che si presentava gia' in condizioni fatiscenti. Sono in corso verifiche da parte degli uomini del commissariato di Castel Volturno sul contratto di affitto.