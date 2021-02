Tragedia nella baraccopoli: un uomo trovato carbonizzato Uno spaventoso incendio ha avvolto nella notte l'area in cui risiedono migranti e senzatetto

Uno spaventoso incendio ha avvolto nella notte una baraccopoli con all'interno migranti, a Lusciano, in provincia di Caserta.

A provocare il rogo con ogni probabilità una stufa a gas che era stata utilizzata per ripararsi dal freddo. I vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul posto hanno fatto tutto il possibile per salvare le persone tra le fiamme. Ma per uno degli exstracomunitari non c'è stato purtroppo nulla da fare. E' morto nel sonno. E' stato trovato carbonizzato in quell'inferno.

Molti degli occupanti, tra cui anche senzatetto sono scappati, facendo perdere poi le proprie tracce. L'area è stata sequestrata dai carabinieri che hanno avviato le indagini.