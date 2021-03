Schizzano i contagi nel casertano: chiuse piazze e mercati Ordinanza del commissario prefettizio a Casaluce

Schizzano i contagi nel casertano, chiuse piazze e mercato. E' quanto disposto dal commissario prefettizio Stefania Rodà a Casaluce, uno dei comuni maggiormente a rischio a causa della presenza di focolai.

L'ordinanza prevede la chiusura al transito pedonale di tutte le piazze del territorio comunale, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, il divieto di stazionamento di persone nei pressi di bar e di altri esercizi commerciali anche dopo l’orario di chiusura degli stessi.

Sospeso inoltre il mercato settimanale nell'area dell'ex Alifana. Così come accaduto nella scorsa primavera in Campania, nei giorni più critici dell'energenza viene rivolto nuovamente un invito alla popolazione ad uscire di casa solo per reali necessità.