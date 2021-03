Ladri spregiudicati in pieno giorno nelle case: è allarme Nuovi colpi a segno nel casertano

Hanno fatto irruzione in casa e questa volta senza scrupoli, in pieno giorno fino a rischiare il contatto fisico con i proprietari assentatisi momentaneamente.

E' successo ancora una volta a Mondragone nel casertano. Colpita un’abitazione di via Tanara. La banda è riuscita in pochissimi minuti a portare via un cospicuo bottino prima di allontanarsi in auto. La loro presenza in zona è stata immortalata da telecamere private ora al vaglio delle forze dell'ordine.