Travolto da un'auto in sella al suo scooter: muore a 16 anni Tragedia sulla Domiziana a Castel Volturno

Travolto da un'auto in sella al suo scooter, muore a soli 16 anni. La tragedia è avvenuta nel casertano, a Castel Volturno, sulla famigerata Domiziana. A guidare la vettura, un cittadino straniero. A nulla è valso ogni tentativo di soccorso. I sanitari del 118 giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma del ragazzo è trasferita direttamente all’obitorio dell’ospedale civile di Caserta per i relativi accertamenti medico legali.