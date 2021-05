Sequestrata cocaina e 20mila euro in contanti: due arresti Il sequestro da parte dei carabinieri nelle rispettive abitazioni

I carabinieri di Maddaloni hanno arrestato due persone e sequestrato oltre 30 grammi di cocaina e 20mila euro in contanti.

Nei guai sono finite due uomini di Acerra. Da una perquisizione personale e veicolare nei confronti di uno dei due i militari hanno rinvenuto 30 involucri in cellophane sottovuoto, contenenti 32 grammi di cocaina.

Nell'abitazione del secondo invece, rinvenuta la somma di 20.165 euro in banconote di vario taglio, materiale per il confezionamento, 4 cellulari ed 1 macchina per sottovuoto. Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.