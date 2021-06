Operaio casertano muore tragicamente sul lavoro a Malta Dolore a Mondragone dove l'uomo era molto conosciuto e stimato

E' precipitato al suolo dal quarto piano di un edificio presso il quale stava lavorando. Un volo senza scampo per un 40enne di Mondragone. La tragedia si è verificata sull'isola di Malta, nell'area industriale di Hal Far. L'uomo era in trasferta con alcuni colleghi di lavoro. Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto. Dolore nella comunità mondragonese dove l'uomo era molto conosciuto e stimato.