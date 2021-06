Schianto allo svincolo tra Capua e Caianello: un morto e un ferito grave Nulla da fare per un 31enne estratto senza vita tra le lamiere contorte della sua vettura

E' di un morto e un ferito grave il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto all'altezza dello svincolo tra Capua e Caianello sull'A1. La vittima è un commerciante 31enne di Volla che viaggiava alla guida di una Fiat Freemont. Per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro il guard rail. L'impatto è stato violentissimo. Ferito anche il suo collega di lavoro 39enne, attualmente ricoverato in gravissime condizioni all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Sul posto 118 e Vigili del Fuoco. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Caserta.