Giù dal balcone e muore: tragedia a Santa Maria a Vico Nulla da fare per un uomo rimasto senza vita sull'asfalto dopo un terribile volo

E' ancora tutta da chiarire la vicenda che stamane ha sconvolto la comunità di Santa Maria a Vico. Un uomo è precipitato dal balcone dalle sua abitazione ed è morto.

La tragedia è avvenuta all'alba sull'Appia. A dare l'allarme sono stati parenti e vicini. Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118 per tentare di rianimare l'uomo ma ogni soccorso purtroppo si è rivelato purtroppo inutile. Troppo gravi le lesioni riportare. Non c'era oramai più nulla da fare. Era in una pozza di sangue a terra dopo quel volo purtroppo tremendo, senza scampo. Una caduta violentissima. Dolore nel piccolo comune casertano tra la gente dopo aver appreso la triste notizia.

La salma su disposizione della magistratura immediatamente informata è stata trasferita in obitorio per gli accertamenti medico legali. I carabinieri della locale stazione, che indagano sull'accaduto, stanno raccogliendo una serie di testimonianze tra familiari e vicini per cercare di ricostruire la vicenda al momento poco chiara.