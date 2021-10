Accoltellò il figlio dopo una lite: condannato a 3 anni Aveva colpito il figlio dj Joseph Capriati, riducendolo in fin di vita

Una coltellata sferrata dritta al polmone durante una lite furiosa avvenutanove mesi fa a Caserta. Un colpo netto che ha ridotto suo figlio in fin di vita. Per questo tentato omicido il 61enne Pietro Capriati, padre del dj Joseph, e' stato condannato a tre anni di carcere. La decisione e' del giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Emilio Minio, che ha accolto la richiesta di patteggiamento formulata da Giuseppe Foglia, legale dell'uomo. Il ferimento del dj avvenne il 9 gennaio scorso. Il 33enne Capriati era tornato da Barcellona, dove viveva e lavorava, per le restrizioni per la pandemia. Aveva litigato spesso col padre fino a una furiosa lite nella quale lo aveva colpito con un pugno al viso; l'Pietro Capriati aveva risposto con una coltellata. Il dj fu portato in gravi condizioni all'ospedale di Caserta, dove fu sottoposto a varie operazioni che gli salvarono la vita. Il padre fu invece fermato e dopo qualche giorno portato ai domiciliari.