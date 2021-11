Un plico con proiettili all'interno per un collaboratore di giustizia: si indaga Il grave episodio è avvenuto a Mondragone

Si indaga nel casertano a Mondragone, su un episodio particolarmente inquietante. Un collaboratore di giustizia, Vincenzo Palumbo si è visto recapitare nella buca postale della sua abitazione una busta da spedizione con all'interno alcuni proiettili. Palumbo attualmente non sotto scorta è fuori dal programma di protezione. Il plico non arrecava alcun timbro e dalle prime indagini, pare che sia stato consegnato a mano da qualcuno. Sul grave episodio stanno svolgendo accurate indagini i militari del reparto territoriale di Mondragone, in quali hanno acquisito la busta e il relativo contenuto. Utili agli inquirenti potrebbero essere le telecamere presenti nella zona.