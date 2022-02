Schianto mortale tra un'auto e un tir a Mondragone nel casertano Temporaneamente chiusa la statale 7 Domitiana

A causa di un incidente, è stata temporaneamente chiusa la strada statale 7 Quater “Via Domitiana” in direzione Roma, all’altezza del km 23,500 a Mondragone in provincia di Caserta.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolti 2 veicoli ed una persona è deceduta. Si tratta di un uomo di 50 anni.

L'uomo alla guida della sua Fiat Ulysse per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Mondragone dopo aver perso il controllo della sua auto si è schiantato contro un tir. A nulla è valso ogni soccorso da parte dei sanitari del 118.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.