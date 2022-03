Bambino scomparso a Mondragone: trovato sano e salvo sulla riva del mare Sospiro di sollievo nel casertano dopo l'allontanamento da casa improvviso di un minore

Paura a Mondragone nel casertano dove per alcune ore si erano perse le tracce di un bambino di soli nove anni, allontanatosi improvvisamente dalla sua abitazione fino a far temere il peggio. Sono state subito attivate le ricerche dopo la segnalazione della madre, una donna di nazionalità straniera alle forze dell'ordine. In campo immediatamente la polizia locale.

Gli agenti del reparto "Infortunistica-Interventi Vari", coordinati dal comandante David Bonuglia, hanno acquisito informazioni dalla donna e si sono messi subito alla ricerca del minore. In poco tempo fortunatamente la svolta. Due vigilesse, l'hanno trovato, da solo e infreddolito, sul lato che si affaccia al mare dalla statale Domiziana, nella frazione di Pescopagano. Il bambino sta bene, non necessitava di cure ed è stato riconsegnato alla mamma.