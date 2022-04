Droga e slot illegali: denunciato un 33enne Controlli della polizia a Casal di Principe

E' stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish nella sua abitazione ed arrestato dalla polizia. Le manette sono scattate ai polsi di un 33enne di Casal di Principe. Gli agenti a seguito di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto 27 stecche” di hashish, per un totale di circa 30 grammi, strumenti di precisione per il taglio ed il peso delle dosi, nonché, una somma di denaro riconducibile all’attività di spaccio. Inoltre in un'attività di sua proprietà sono state sequestrate 4 slot machine illegali, non collegate alla rete.