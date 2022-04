Alla guida di un motociclo con la droga e senza patente fugge all'alt I carabinieri denunciano un minore a Mondragone

I carabinieri hanno denunciato un minore a Mondragone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi o oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente con recidiva nel biennio. Era alla guida di un motociclo, non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri dandosi a precipitosa fuga con pericolose manovre per le strade cittadine affollate da veicoli e pedoni. Inseguito e raggiunto, è stato bloccato in via Corradino di Svevia. A seguito di perquisizione personale e veicolare i militari hanno rinvenuto e sequestrato 3,7 grammi di hashish, suddivisi in tre dosi; 12,3 grammi di marijuana contenuti in un’unica busta; due coltelli di tipo a scatto con lama a doppio taglio della lunghezza di 12 centimetri e 5 centimetri e punta acuminata; un bilancino di precisione con scala di pesatura in grammi, numerose bustine in cellophane a chiusura ermetica per confezionamento della droga.