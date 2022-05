Sequestrato in Campania un ennesimo allevamento abusivo di animali Blitz dei carabinieri forestali di Sessa Aurunca in sinergia con l'Asl

I carabinieri forestali di Sessa Aurunca in sinergia con l'Asl veterinaria di Caserta, durante un sopralluogo finalizzato al rispetto della normativa ambientale e sanitaria derivante dalla detenzione di animali da compagnia, nelle adiacenze hanno ispezionato a Sessa Aurunca una struttura composta da 5 box, pavimentati con una platea in cemento, recintati da rete metallica e lamiere grecate con tetti in pannelli coibentati. All'interno dei box sono risultati ricoverati 17 cani e 9 cuccioli dell’età di circa un mese, il tutto adibito ad allevamento abusivo di cani di razza Labrador. Nei guai il gestore dell’allevamento abusivo, che dovrà rispondere di violazioni penalmente rilevanti, smaltimento illecito e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di scarichi di acque reflue non autorizzati. L'area è stata sottoposta a sequestro e disposto l’allontanamento dei cani entro 30 giorni. Elevate sanzioni per un importo complessivo di 2200 euro.