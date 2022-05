Terrore in farmacia, rapina a mano armata nel casertano: è caccia al malvivente E' successo nel comune di Curti, ad agire una sola persona con casco e pistola

Ha fatto irruzione in una farmacia indossando un casco e impugnando una pistola. Momenti di terrore a Curti, nel casertano. Ad agire una sola persona. E' successo quasi all'orario di chiusura. L'uomo, ha minacciato il titolare di consegnare l'intero incasso. Una volta raggiunto l'obiettivo si è allontanato in maniera disinvolta verso l'esterno dove ad attenderlo vi era un complice in scooter. La rapina è stata interemente ripresa dalle telecamere. Indagini in corso.

E a Maddaloni, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 37enne del luogo.L’uomo, previa forzatura della serranda e della porta d’ingresso si era introdotto, poco prima, in una pizzeria di via Cucciarella, asportando 100 euro e bevande varie. E' ora ai domiciliari.