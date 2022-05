Tentato omicidio: dopo mesi Raffaele Capone lascia carcere e va ai domiciliari La decisione del Tribunale

Ha lasciato il carcere, dove era entrato alcuni mesi fa, ed è andato agli arresti in casa, Raffaele Capone (avvocato Antonio Leone), 27 anni, accusato, in concorso con il padre, Giovanni, del tentato omicidio di un 41enne. La decsione è stata adottata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dinanzi al quale il giovane è a giudizio per i fatti accaduti nel settembre del 2021: epilogo di una lite scoppiata, secondo gli inquirenti, con due fratelli, di Caserta, uno dei quali era stati accoltellato.

(foto di repertorio)