Troupe di Mediaset aggredita da occupanti abusivi nel bene confiscato Lo stabile sarà sgomberato: "Obiettivo implementare monitoraggio su beni confiscati"

Sarà sgomberato ad inizio febbraio uno stabile confiscato alla criminalità organizzata a Castel Volturno ( CASERTA ) in via Lenin, dove nei giorni scorsi una troupe della trasmissione "Fuori dal Coro" è stata aggredita dagli occupanti abusivi dell'immobile. La decisione è stata presa nel corso della riunione tenutasi alla Prefettura di CASERTA dell'attività del Nucleo di supporto per i beni sequestrati e confiscati, che ha già assicurato nei mesi scorsi lo sgombero di nove immobili confiscati alla criminalità, e occupati sine titulo spesso da familiari degli stessi esponenti dei clan che avevano subito il sequestro e la confisca .

Da tempo vanno avanti i focus periodici sui beni confiscati alla camorra, soprattutto nell'area del Comune di Castel Volturno, dove c'è il maggior numero di beni confiscati ma non riutilizzati. "L'obiettivo - spiega in una nota la Prefettura di CASERTA- è quello di implementare il monitoraggio già avviato sull'utilizzo dei beni confiscati nel comune domitio, con il forte coinvolgimento dell'Amministrazione locale, dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) e delle Forze di Polizia. È stato, così, definito un programma capillare di sopralluoghi e verifiche, in sinergia tra tutte le componenti, per aggiornare il quadro informativo e programmare nuove iniziative".