Lavoratori Jabil: un mese in più di cassa integrazione. Fdi: "Ci siamo riusciti" Cangiano e Cerreto: "Ora definire il futuro dei 190 dipendenti e delle loro famiglie"

"Oggi doveva essere l'ultimo giorno di cassa integrazione per i 190 lavoratori della Jabil di Marcianise che da settimane chiedevano un intervento deciso della politica per evitare che da domani partissero i licenziamenti. È stata una corsa contro il tempo, che ci ha visto lavorare incessantemente per portare a casa un piccolo risultato.

Ci siamo riusciti. Sollecitato da parte nostra l'intervento immediato del Governo, e su indicazione richiesta del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, l 'azienda ha riconosciuto ai dipendenti ancora 30 giorni di cassa integrazione. Non è certo la soluzione. Ma è un pochino di tempo in più per provare a trovare insieme una soluzione. Ringraziamo davvero di cuore la celerità e la sensibilità dell'On. Bergamotto.

Ma è arrivato il momento di definire quale sarà il futuro dei 190 dipendenti e delle loro famiglie, vittime di un disinteresse anche politico che ha caratterizzato la RegioneCampania e la Provincia di Caserta nel corso dell'ultimo decennio". Lo dichiarano in una nota congiunta Gimmi Cangiano e Marco Cerreto, Deputati casertani di Fratelli d'Italia .