Tra Villa Literno e Giugliano una discarica abusiva a cielo aperto: si indaga Borrelli: "Centinaia di sacchi di scarti di pellami ovunque, si faccia piena luce"

“Giugliano e Villa Literno. A cavallo delle nostre province. questo scempio si sta aggravando sempre di più! Oggi centinaia di sacchi di scarti di pellami campeggiando ovunque! Siamo sfiniti!”- è ciò che denuncia un cittadino rivoltosi al deputato dell’Alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo segnalato la questione alle autorità richiedendo un intervento di bonifica e soprattutto di sottoporre l’area a videosorveglianza.”- dichiara il deputato Borrelli -“Bisogna risalire agli autori di questo scempio e prendere seri provvedimenti.

Per fermare il fenomeno degli sversamenti abusivi è chiaro che i sistemi messi in pratica finora non sono sufficienti, serve una riforma legislativa. Soprattutto occorrono maggiori e più scrupolosi controlli per quanto riguarda le aziende che si comportano scorrettamente ed in maniera criminale.

L’area a Nord di Napoli e la provincia casertana sono zone con un’altissima concentrazione di ditte e capannoni e molte di essi o sono controllati dai clan o, comunque, hanno in qualche modo a fare con i essi, i quali, tra le tante altre cose, non si preoccupano certo del rispetto ambientale.”.