Rubano camion carico di rifiti a Casagiove: forse per un colpo con la spaccata All'alba il furto del mezzo, indagano i carabinieri

A che serve rubare un camion pieno di rifiuti? E' la domanda a cui i carabinieri diu Caserta stanno tentando di dare una risposta da quando, alle prime luci dell'alba di oggi un compattatore dell'immondizia è stato rubato a Casagiove.

Era appena tornato dal giro e non era ancora stato scaricato: i ladri hanno fatto irruzione nella rimessa e lo hanno portato via, carico di rifiuti. Il colpo intorno alle 3 del mattino, le indagini sono affidate ai carabinieri, presso i quali nel primo pomeriggio è stata sporta denuncia.

Come tutti i mezzi della nettezza urbana anche questo aveva installato un segnale Gps attraverso il quale si sperava di rintracciare il mezzo. ;Ma non è stato posibile perché i ladri già nel corso della fuga avrebbero scollegato il trasmettitore.

Ma non arebbe la prima volta che accade. Già nel maggio scorso, sempre nel Casertano, un mezzo fu rubato e poi ritrovato qualche ora dopo del tutto smontato. Il furto però potrebbe essere avvenuto anche per un altro recondito motivo: usare il camion per la cosiddetta tecnica della "spaccata", ovvero lanciandolo in velocità come un ariete contro filiali bancarie e postali o negozi.

I carabinieri stanno cercando ni terreni e nelle autorimesse della zona.