Caccia al pirata della strada che ha ucciso un bracciante in bicicletta L'incidente a Villa Literno, l'automobilista non si è fermato a prestare soccorso

Indagini in corso sulla tragedia della tarda serata di domenica a Villa Literno, Caserta, dove un uomo è stato travolto e ucciso in via delle Dune. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, un bracciante straniero, era in sella alla sua bici quando è stato colpito in pieno da una vettura. Sbalzato in aria, e poi finito sul selciato ed è morto sul colpo. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto carabinieri e sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Si indaga per rintracciare il pirata.