Investito in bicicletta quattro giorni fa, il 12enne non ce l'ha fatta La tragedia a San Nicola la Strada: indagato il 19enne alla guida dell'auto

Dopo quattro giorni di ricovero in ospedale, è morto il 12enne di San Nicola La Strada, comune alle porte di Caserta, investito mentre era in bici.

Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita: alla guida dell’auto un giovane di 19 anni, che ora è indagato per omicidio stradale.

L'incidente si era verificato lo scorso 2 giugno in via Leonardo da Vinci: nello schianto il 12enne ha sbattuto la testa contro il parabrezza dell'auto, una Lancia Y, per poi finire a terra.

I rilievi e le successive indagini sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale di San Nicola, guidata dal comandante Alberto Negro. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica.

"Il drammatico incidente di qualche giorno fa a San Nicola La Strada è finito in tragedia. Il piccolo che era a bordo di una bicicletta purtroppo non ce l'ha fatta. È un dolore immenso per tutta la comunità casertana. Abbiamo pregato affinché il ragazzo riuscisse a vincere la sua battaglia e a tornare a casa dai suoi cari. È una tragedia, non ho parole. Ai genitori e a tutta la famiglia va l'abbraccio commosso mio, dell'Amministrazione e dell'intera città": questo il commento del sindaco di Caserta, Carlo Marino.