Eroina a giovani tossicodipendenti: sgominata la piazza di spaccio dei nigeriani A Castel Volturno: i pusher consegnavano droga anche nel basso Lazio

La piazza di spaccio di eroina, cocaina e crack gestita dai nigeriani. Stamattina, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha disposto la custodia in carcere nei confronti di 4 cittadini extracomunitari per i reati di e detenzione spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e crack, disarticolando una fiorente piazza di spaccio radicata a Castel Volturno, in prossimità del complesso immobiliare dei "Palazzi Grimaldi". Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, erano partite lo scorso mese di gennaio, come si legge in una nota a firma del procuratore Pierpaolo Bruni, ed avevano già permesso di fermare altri quattro uomini, tutti nigeriani e ghanesi, mentre sono 13 in totale le persone indagate. I pusher, in gran parte senza fissa dimora, hanno effettuato consegne di droga in tutta la provincia di CASERTA e nel basso Lazio, con i carabinieri che hanno riscontrato circa 150 episodi di spaccio in sei mesi di indagini. "Allarmante - scrive il procuratore Bruni - è senz'altro il dato che attiene alla constatazione di un incremento del consumo di eroina tra i giovani". Identificate anche diverse "vedette", altre sei persone erano già state arrestate in flagranza di reato.