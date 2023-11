Aniello, studente 16enne travolto e ucciso dal treno: non ha usato il sottopasso Era scomparso da Orta di Atella, trovato senza vita alla stazione di Frattamaggiore

Le ricerche di Aniello Marino, il 16enne di Orta di Atella (Caserta) scomparso ieri sera, si sono concluse tragicamente. Il corpo del giovane e' stato trovato senza vita alla stazione di Frattamaggiore, e, da un primo esame della salma, e' stato investito da un treno.

Così Aniello è morto sul colpo

L'incidente, ma gli investigatori non escludono altre ipotesi, stando alle prime ricostruzioni, e' avvenuto ieri sera. Il ragazzo sarebbe sceso da un treno proveniente da Napoli e invece di usare il sottopassaggio, avrebbe attraversato sui binari. L'impatto con un treno e' stato fatale: Aniello e' morto sul colpo.

Il riconoscimento della salma e' stato reso possibile dalle scarpe.

Il sedicenne era uno studente dell'istituto Morano di Caivano, molto benvoluto da docenti e compagni di scuola; all'istituto domani e' prevista la visita del ministro per la Famiglia, la natalita' e le pari opportunita' Eugenia Roccella, ma, secondo quanto si apprende, probabilmente il ministro per non turbare il dolore della piccola comunita' scolastica potrebbe scegliere di rimandare questa visita.