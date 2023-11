Statale Telesina. Scontro frontale tra autoarticolati, feriti due camionisti E' accaduto nel territorio di Alvignano, in provincia di Caserta. Traffico in tilt per Benevento

Sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Caserta i due camionisti rimasti feriti nel terribile scontro avvenuto al chilometro 27 della Strada Statale Telesina, tra Alvignano e San Salvatore Telesino, in provincia di Caserta. Lo scontro tra due autoarticolati che provenivano in senso opposto. Violento l'impatto che ha catapultato uno dei due mezzi in una scarpata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, le ambulanze e i carabinieri di Piedimonte Matese. Necessario l'intervento dell'Anas per la viabilità e per ripristinare il manto stradale. Traffico bloccato con uscita ad Alvignano per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte dei carabinieri. Hanno lavorato a lungo i tecnici dell'Anas e le ditte specializzate per ripulire l'asfalto dai detriti dopo che i mezzi sono stati rimossi dalla carreggiata.