Forti piogge in atto: l'Anas chiude uscita statale 7 bis Nola-Villa Literno La comunicazione del sindaco di Villa Literno Valerio Di Fraia

A causa delle forti piogge, l'Anas ha provveduto a chiudere l'uscita di Villa Literno per chi proviene da Nola ed è in ingresso in direzio e Pozzuoli-Domitiana. Lo ha annunciato il sindaco di Villa Literno Valerio Di Fraia. "Uscita ed ingresso obbligati o da Casal di Principe o Villa Literno (Zona Luscianese).

Intanto la protezione civile della regione Campania ha prorogato l'allerta gialla, per piogge e temporali anche di forte intensità e vento forte o molto forte con conseguente mare agitato e possibili mareggiate.

Le precipitazioni di queste ore rendono fragili i terreni, "imbimbiti" di acqua piovana. Per questo motivo, la Protezione Civile della Regione Campania evidenzia la necessità di prestare attenzione ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico (e, in particolare, al possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, alle frane, alla caduta massi e agli allagamenti) anche in assenza di precipitazioni e almeno fino alle 8 di domani, 29 novembre.

Proprio in considerazione del rischio residuo, il centro Funzionale ha infatti prorogato di ulteriori 12 ore il vigente avviso di allerta meteo Giallo sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele).

L'appello

Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivi i centri operativi comunali e di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per la mitigazione e il contrasto dei fenomeni previsti.

In considerazione dei venti forti con raffiche e del moto ondoso è necessario altresì controllare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture mobili o temporanee esposte alle sollecitazioni.

In sintesi:

Fino alle 20 di stasera allerta Gialla per temporali su tutta la Campania e allerta meteo per venti forti (o molto forti) e mare agitato (o molto agitato) con possibili mareggiate.

Dalle 20 di stasera fino alle 8 di domani mattina: allerta meteo Gialla per rischio idrogeologico residuo anche in assenza di precipitazioni sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele).