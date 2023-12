Cellole, bottiglia incendiaria lanciata nella sala consiliare L'intervento di un dipendente ha fortunatamente limitato i danni grazie all'estintore

Bottiglia incendiaria lanciata in Municipio in un corridoio attiguo alla sala del consiglio comunale. È accaduto a Cellole (Caserta), dove i carabinieri intervenuti hanno avviato un'indagine in seguito all'attentato.

La bottiglia incendiaria ha causato un piccolo incendio in un corridoio adiacente all'aula del Consiglio comunale, provocando la carbonizzazione delle pareti e del soffitto.

Un dipendente è intervenuto prontamente con un estintore fornito dall'ente per spegnere le fiamme. La bottiglia incendiaria, sequestrata dai Carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, conteneva liquido infiammabile e presentava un dispositivo rudimentale di accensione costituito da due sigarette, accese dagli autori dell'atto e successivamente spente in modo naturale, innescando il liquido.

Fortunatamente, la bottiglia non è esplosa, limitando così i danni. Le forze dell'ordine hanno visionato le registrazioni delle telecamere esterne del Comune per monitorare gli accessi e hanno interrogato i dipendenti, i quali, tuttavia, non hanno notato alcuna persona sospetta. Al momento, viene esclusa l'ipotesi di un coinvolgimento interno.