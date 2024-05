Detenuto aggredisce due agenti nel carcere di Aversa "Dal 2023 1760 casi di violenza: non si comprende mancanza di provvedimenti"

Alta tensione nella casa di reclusione "Filippo Saporito" di Aversa ( CASERTA ), dove due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti da un detenuto. A dare la notizia è Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe). "Questa mattina - spiega - si è contato l'ennesimo grave episodio di violenza ai danni di due poliziotti in servizio. Un detenuto, che da tre giorni dorme sul piano della sezione e non in cella, si è scagliato contro un agente e l' ha colpito con violenza ad un avambraccio, tanto che altri ristretti sono intervenuti a sua difesa. Anche un altro poliziotto è rimasto contuso". I due agenti sono poi stati condotti all'ospedale di Aversa dove sono stati medicati per alcune contusioni e giudicati guaribili in pochi giorni. Il sindacalista sottolinea che "da tempo, come Sappe, denunciamo le condizioni in cui si vive nelle carceri italiane: dal 2023 si sono registrati 1.760 casi di violenza e 8.164 atti di minaccia, ingiuria, oltraggio e resistenza. Nei primi cinque mesi del 2024, le aggressioni sono stato 708, mentre gli atti di violenza e resistenza hanno raggiunto quota 3.362. Non si comprende la mancanza di provvedimenti risolutivi da parte dell'amministrazione penitenziaria Deve farsi carico del problema e attuare tutte le misure necessarie per far sì che i poliziotti possano svolgere il proprio turno lavorativo in sicurezza". Per Capece, "servono regole ferree per ristabilire ordine e sicurezza nelle carceri, attuando davvero quella tolleranza zero verso i detenuti violenti che, anche in carcere, sono convinti di poter continuare a delinquere nella impunità assoluta! Qui serve, forte ed evidente, la presenza dello Stato, che non può tollerare questa diffusa impunità, e servono provvedimenti urgenti ed efficaci!", conclude Capece.