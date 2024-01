Caserta: Iliad battuta, il Tar ordina la demolizione del ripetitore Per la VII sezione del Tribunale amministrativo l'impianto è troppo vicino all'ospedale

L'antenna Iliad va demolitra, perché costruita troppo vicino all'ospedale di Sant'Anna. Lo ha stabilito la settima sezione del Tar Campania, che ha respinto il ricorso della società di telecomunicazioni contro un provvedimento del Comune di Caserta.

L'amministrazione, in autotutela, aveva intimato la demolizione dell'impianto a Iliad, proprio in virtù della sua vicinanza alla città ospedaliera di via Giorgio La Pira.

È un braccio di ferro che, in attesa di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, si risolve nel giro di appena un anno, atteso che la disputa tra Comune di Caserta e Iliad è iniziata nei primi mesi del 2023.

In Comune, intanto, è atteso un ampio confronto su come - e grazie a chi - sia stato possibile far realizzare alla società di telecomunicazioni un impianto in un luogo così sensibile: un garbuglio procedurale che merita maggiore attenzione a monte dell'attività comunale.