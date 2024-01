Colpito con una testata: è morto in ospedale il 46enne Dopo una lite all'esterno di una sala scommesse: accusa di omicidio volontario per l'aggressore

È morto in ospedale il 46enne di Cellole, in provincia di Caserta , Roberto Fusciello, picchiato e colpito da una testata la scorsa domenica in Corso Freda nel corso di una lite con un 44enne. Era stato ricoverato in fin di vita nel reparto di rianimazione, a nulla sono valsi i tentativi dei medici. A finire in manette è un 44enne di Cellole, ritenuto il responsabile dell'aggressione, avvenuta al culmine di una discussione all'esterno di una sala scommesse. A quanto si apprende, l'accusa sarà di omicidio volontario. I fatti sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona.