Tentano colpo alle Poste: Carabinieri li sorprendono e li mettono in fuga Avevano anche un jammer a 12 antenne per aggirare allarmi

Un furto all'ufficio postale di Maddaloni ( CASERTA ) è stato sventato dai carabinieri nella notte. È accaduto intorno alle 2, quando alla centrale operativa della locale compagnia dell'Arma è giunto il segnale di allarme emesso dal sistema anti-intrusione dell'ufficio postale di via Carmagnano. Sul posto è arrivata dopo pochi minuti la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile; i carabinieri hanno sorpreso i malviventi ancora impegnati a forzare la porta d'ingresso posteriore dell'ufficio pubblico, costringendoli così a desistire ea fuggire per le vie del centro cittadino, dove hanno fatto perdere le loro tracce.

I militari hanno poi recuperato l'intera attrezzatura con la quale i banditi stavano mettendo a segno il colpo, in particolare arnesi da scasso tra cui cacciaviti della lunghezza di 27 e 33 cm, una mazzuola, una tronchese, palanchino e piede di porco, e un carrello con un sofisticato sistema jammer dotato di 12 antenne e cavo con morsetti per attacco a batteria, utilizzato quale dissuasore dei sistemi di comunicazione e allarme; gli strumenti però non avrebbero raggiunto il loro scopo. I carabinieri della compagnia di Maddaloni stanno analizzando le immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza presenti sul posto.