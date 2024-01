Criminalità inarrestabile in Campania: tentano colpo con spaccata in un negozio L'indignazione dei proprietari: "Nessuno ci tutela, siamo soli"

Hanno tentato di svaligiare un negozio dopo aver spaccato con violenza la vetrata. Criminalità ancora una volta all'attacco nel casertano. E' successo in piena notte a Parete. Ad agire quattro malviventi, armati di pali di ferro, a bordo di una fiat punto grigia.

L'indignazione dei proprietari è comprensibile: "Siamo in un paese dove il cittadino non è più libero in casa propria, circondati da gentaglia che agisce indisturbata. Siamo due ragazzi che abbiamo deciso di investire, con tanti sacrifici, in Italia a Parete, dove per l'ennesima volta ci svegliano nel cuore della notte per avvisarci che stanno irrompendo nel nostro negozio.

E' uno schifo. I carabinieri sono arrivati sul posto e ci hanno detto che hanno un'unica pattuglia dal comando di Aversa su diversi comuni.

Come è possibile che il paese viene lasciato incustodito, sapendo che ci sono questi episodi continui? Come è possibile che non possiamo state tranquilli in casa nostra? Chiediamo civiltà, sicurezza e rispetto. Eppure i nostri doveri verso lo Stato li adempiamo, cosa che invece non avviene nei nostri confronti. Siamo stanchi di subire. Ora basta."