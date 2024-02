Autostrada A1: chiusa per una notte la stazione di Caserta Centro Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale

Sul ramo allacciamento A1/ CASERTA Centro (R8), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 febbraio, sarà chiusa la stazione di CASERTA Centro, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di CASERTA nord, sulla A1, percorrere la SS7 Nazionale Appia fino all'immissione su viale Carlo III, in direzione CASERTA Centro.